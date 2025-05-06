Назначен первый замминистра молодежи Челябинской области

Первым заместителем министра молодежи Челябинской области назначен Алексей Хрущев, ранее занимавший должность заместителя начальника главного управления молодежной политики. Соответствующее постановление губернатора Алексея Текслера опубликовано на портале правовой информации.

«Назначить Хрущева Алексея Владимировича первым заместителем министра молодежи с 6 мая, освободив от ранее замещаемой должности»,— говорится в документе.

Алексею Хрущеву 33 года. Он родился в Златоусте. Окончил Южно-Уральский государственный университет по специальности «Финансы и кредит». Должность замначальника главного управления молодежной политики региона господин Хрущев занимал с мая 2022 года. До этого возглавлял отдел поддержки молодежных инициатив и развития сотрудничества ведомства.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», министерство молодежи Челябинской области было создано в ноябре 2024 года путем переименования главного управления молодежной политики. В январе 2025 года ведомство возглавил бывший руководитель регионального штаба общественной организации «Российские студенческие отряды» Юрий Болдырев.