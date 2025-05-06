В ПФК «Краснодар-ЮМР» перешел защитник сборной РФ Максим Аркан

ПФК «Краснодар-ЮМР» объявил о заключении контракта с защитником сборной России Максимом Арканом, ранее выступавшим за московский «Спартак». Стороны согласовали переход 22-летнего игрока в состав краснодарского клуба, где он продолжит карьеру в пляжном футболе, сообщает пресс-служба краснодарского клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПФК «Краснодар-ЮМР» Фото: ПФК «Краснодар-ЮМР»

В составе «Спартака» Аркан провел 169 матчей, в которых отличился 69 голами, и завоевал серебро чемпионата страны в сезоне-2024. Также в его активе — победы в Кубке РФС и Первом дивизионе с молодежной командой, а также бронзовые медали Молодежной лиги.

За национальную сборную России Аркан играет с 2022 года, провел 28 матчей и девять раз поражал ворота соперников.

В клубе заявили, что трансфер игрока соответствует стратегии развития команды. «Это не просто усиление состава, а важный шаг вперед: Аркан обладает опытом участия в крупных турнирах, лидерскими качествами и потенциалом дальнейшего роста»,— отметили в пресс-службе «Краснодара-ЮМР».

Вячеслав Рыжков