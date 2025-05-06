В Елабуге руководитель крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ) получил штраф за несанкционированный сбор денег у населения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Елабуге руководитель КФХ оштрафован за нелегальный сбор денег у граждан

Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ В Елабуге руководитель КФХ оштрафован за нелегальный сбор денег у граждан

Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ

Выяснилось, что предприниматель собирал деньги у граждан через специальные объявления на интернет-ресурсе своего хозяйства. Людям предлагалось вложить средства в развитие фермерского бизнеса посредством оформления инвестиционного займа. На сайте размещались условия инвестирования, примеры договоров и банковские данные для перечисления денег.

Согласно законодательству, подобные действия могут осуществлять только организации с соответствующей лицензией. Индивидуальным предпринимателям запрещено публично привлекать инвестиции от граждан таким способом.

Прокуратура города возбудила административное производство по ст. 14.56.1 ч. 2 КоАП РФ («Незаконное привлечение инвестиций физлиц»). В результате рассмотрения дела нарушитель получил штраф в размере 50 тыс. руб.

Артём Дергунов