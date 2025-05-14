Встречаемся в Казани

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Агентство инвестиционного развития РТ Фото: Агентство инвестиционного развития РТ

Точка входа

Review (R): Растет ли объем инвестиций в экономику Татарстана от исламских стран?

Талия Минуллина (Т.М.): Только за минувший год число стран Организации исламского сотрудничества (ОИС), инвестировавших в экономику Татарстана, выросло вдвое. Среди них Азербайджан, Бангладеш, Иран, Ирак, Казахстан, Сирия, Таджикистан, ОАЭ, Туркменистан, Египет и Узбекистан. По итогам 2024года товарооборот Татарстана с государствами Организации исламского сотрудничества составил около $8 млрд.

Конечно, исламских инвесторов интересуют выгодные условия размещения производства, которые предоставляют особые экономические зоны «Алабуга», «Иннополис»: освобождение от ряда налогов, льготные налоговые ставки на прибыль и др. Но прежде всего имеют значение индивидуальный подход, внимание и поддержка правительства республики к каждому инвестиционному проекту.

Татарстан остается главной точкой входа на российский рынок, благодаря близости к культуре и менталитету стран исламского мира, многолетним дружеским связям, которые поддерживает руководство республики. Раис Татарстана Рустам Минниханов – ключевой переговорщик России на Ближнем Востоке и Большом Юге. С 2014года по поручению президента РФ Владимира Путина раис Республики Татарстан возглавляет с российской стороны группу стратегического видения «Россия – Исламский мир». В декабре минувшего года состоялось заседание группы в Малайзии, в феврале этого – в Саудовской Аравии.

Встречи на высоком уровне – также важная часть повестки KazanForum. Представители стран ОИС используют форум для двусторонних встреч и переговоров, а это подтверждение высокого уровня организации и бизнес-эффективности. 7 апреля в АбуДаби Агентство инвестиционного развития РТ и фонд Annual Investment Meeting (AIM) подписали меморандум о взаимопонимании, что означает признание KazanForum в качестве инструмента для развития инвестиционной активности в мире.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По итогам 2024 года товарооборот Татарстана с государствами Организации исламского сотрудничества вырос на 38% и составил около $8 млрд.

Фото: официальный сайт Раиса РТ По итогам 2024 года товарооборот Татарстана с государствами Организации исламского сотрудничества вырос на 38% и составил около $8 млрд.

Фото: официальный сайт Раиса РТ

R: Какова доля исламских стран в татарстанском экспорте, кто основные партнеры?

(Т.М.): Татарстан взаимодействует более чем со 130 странами. Товарооборот по итогам прошлого года увеличился более чем на 10%, экспорт – более чем на 18%. 40% поставок приходится на исламские страны.

В 2024году объем отправки за рубеж зерна и зерновой продукции из РТ вырос на 400 тонн – до 220,2 тыс. тонн. География экспорта охватывает 20государств, включая страны Персидского залива, Африки, Китай, а также государства Евросоюза.

Основными покупателями татарстанского зерна среди исламских стран стали Египет (220 тыс. тонн за три года), Саудовская Аравия (146 тыс. тонн) и Иран (51 тыс. тонн ячменя). Наиболее востребованными культурами остаются пшеница и ячмень, а также масличные культуры

(в первую очередь лен) и переработанная продукция, включая гречневую крупу и подсолнечный шрот. Огромную роль в этом процессе играет грузовой порт Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра. Здесь только с начала года было отгружено почти 68 тыс. тонн продукции водным транспортом. Основные направления – Египет, Израиль, Иран, Турция и ОАЭ.

Продукция татарстанских производителей высоко ценится в странах ОИС, а ведь у этих стран особые требования к качеству продукции – от уровня пестицидов до микотоксинов. Например, Саудовская Аравия требует анализ по 88 видам пестицидов, Иран – по 48.

Особенно интересует исламские страны сектор халяль. Например, от Бразилии до Малайзии большой популярностью пользуется безалкогольный напиток «Эмиз». Сейчас бренд расширяет свое производство.

В феврале татарстанская делегация участвовала в 30й Международной выставке Gulfood 2025 в Дубае. Всего форум привлек свыше 5 тыс. производителей пищевой продукции и напитков из 125 стран и свыше 130 тыс. посетителей из 195 стран мира. На стенде Татарстана экспонировались 18 компаний, которые по итогу заключили 20 экспортных контрактов.

В рамках KazanForum пройдут Russia Halal Expo, крупнейшая в России выставка инвестиционных и инфраструктурных проектов, и Kazan Halal Market, международная торговая ярмарка, что поддержит интерес гостей к производству местной халяльной продукции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Организации по бухгалтерскому учету и аудиту исламских финансовых учреждений (AAOIFI) помогают адаптировать стандарты партнерского финансирования под российское правовое поле.

Фото: Агентство инвестиционного развития РТ В Организации по бухгалтерскому учету и аудиту исламских финансовых учреждений (AAOIFI) помогают адаптировать стандарты партнерского финансирования под российское правовое поле.

Фото: Агентство инвестиционного развития РТ

Под санкциями

R: Какую роль играет Татарстан в выстраивании взаимоотношений с Ираном? Чем может быть интересен опыт страны, десятки лет живущей под западными санкциями?

(Т.М.): Татарстан продолжает активно развивать экономическое сотрудничество с Ираном. В 2025году в Исламской Республике планируется открытие официального представительства региона. Работа над этим сейчас активно ведется.

Первые шаги в развитии сотрудничества с Ираном были сделаны более 10 лет назад. Перспективными направлениями сотрудничества с Татарстаном могут стать нефтехимия, сельское хозяйство и другие отрасли. Сегодня бизнес-связи региона и Ирана включают экспортно-импортные операции и совместные предприятия, в том числе с участием представителей крупной промышленности Татарстана.

Иран – постоянный участник KazanForum, на форум ежегодно приезжает представительная делегация, которая активно работает на площадке, в том числе обсуждает развитие исламского банкинга.

Агентство инвестиционного развития провело исследование по вопросам наиболее востребованных услуг на рынке партнерского финансирования, его результаты показали, что именно Иран лидирует по количеству предлагаемых услуг. Этот опыт интересен Татарстану и России с точки зрения полноценного присутствия на мировом рынке исламского банкинга. Напомню, с 1 сентября 2023года по 1 сентября 2025года Татарстан вместе с Чеченской Республикой, Дагестаном и Башкортостаном участвует в федеральном пилотном проекте по внедрению исламских финансов в РФ.

Рост интереса к исламским инструментам позволяет расширить спектр финансовых услуг и облегчить взаимодействие с компаниями из мусульманских стран, и Иран, как крупный игрок рынка исламских финансов, может выступать ключевым партнером Татарстана и России.

В этом году рамках KazanForum впервые пройдет международная конференция Организации по бухгалтерскому учету и аудиту исламских финансовых учреждений (AAOIFI), на которой будет обсуждаться адаптация стандартов исламского финансирования под российское правовое поле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рустам Минниханов возглавляет группу стратегического видения «Россия – Исламский мир» с российской стороны с 2014 года.

Фото: официальный сайт Раиса РТ Рустам Минниханов возглавляет группу стратегического видения «Россия – Исламский мир» с российской стороны с 2014 года.

Фото: официальный сайт Раиса РТ

R: Агентство инвестиционного развития РТ – организатор KazanForum. Каковы ожидания от мероприятия?

(Т.М.): В этом году мы ожидаем увеличения числа участников по сравнению с прошлым годом. География широчайшая – прибудут представители более 80 стран мира и всех 89 регионов России. Мы ожидаем, что KazanForum 2025 станет точкой запуска новых партнерств, углубления кооперации в сфере исламского банкинга, халяль-индустрии, цифровых и логистических решений. Планируется подписание порядка 50 соглашений. Также надеемся на укрепление экспортного потенциала и вовлечение инвесторов в реализацию крупных инфраструктурных проектов.

Деловая программа 16го форума разнообразна и насыщенна – пройдет более 130 мероприятий. Она объединит несколько тематических треков: международное сотрудничество, транспорт, медицина, экономика, мировые вызовы, наука и технологии, строительство, спорт, молодежное предпринимательство и др.

Участники форума встретятся на сессиях, посвященных развитию мультимодальных транспортных коридоров, туризма, экспорта российской халяльной продукции. В списке также темы экономической и промышленной безопасности, технологических, образовательных, культурных и молодежных проектов.

Будут организованы также заседания группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», Межправительственной Российско-Египетской комиссии, Каспийского международного интеграционного клуба «Север – Юг», встреча послов иностранных государств в России, съезд министров культуры стран ОИС и др.

R: А помимо деловой составляющей?

(Т.М.): Участников форума и гостей столицы Татарстана ожидают фестиваль кухонь исламских стран, фестиваль восточной культуры КФУ, ярмарка ремесленников, фестиваль благопристойной моды Modest Fashion Day, фестиваль родословной «Эхо веков в истории семьи – Тарихта без эзлебез», показы спектаклей, товарищеский матч по футболу и многое другое.

На площадке МВЦ «Казань Экспо» состоится Международный турнир молодых поваров. Все гости форума смогут не только наблюдать за соревнованиями, но и попробовать блюда, приготовленные финалистами. Планируется подписание первого в истории Меморандума о принципах сбережения и развития гастрономии в сельских поселениях. Меморандум направлен на решение проблемы утечки талантов из регионов – малых городов и сел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В феврале в Казани состоялась обучающая программа по исламским финансам, организованная АИР РТ совместно с Генеральным советом исламских банков и финансовых институтов (CIBAFI) для специалистов сферы.

Фото: Агентство инвестиционного развития РТ В феврале в Казани состоялась обучающая программа по исламским финансам, организованная АИР РТ совместно с Генеральным советом исламских банков и финансовых институтов (CIBAFI) для специалистов сферы.

Фото: Агентство инвестиционного развития РТ

Исламская архитектура и урбанистика

R: Для архитекторов и урбанистов подготовлена особая программа. Что в нее входит?

(Т.М.): На полях форума состоится международный исламский симпозиум по архитектурной среде IBEIS 2025 – мероприятие, объединяющее ведущих ученых, архитекторов, практикующих урбанистов, представителей государственных и религиозных организаций. В фокусе внимания – интеграция исламских ценностей в концепцию устойчивого развития городов.

Симпозиум проводится по инициативе Международного исламского университета Малайзии и Казанского федерального университета. Пленарная сессия симпозиума будет посвящена опыту Малайзии в применении принципов «МАДАНИ» для повышения качества жизни населения. Это экономическая рамочная программа, в рамках которой правительство Малайзии решает вопросы обеспечения равномерного распределения финансовых ресурсов, направленных на развитие ключевых социальных сфер. А именно на модернизацию инфраструктуры, улучшение системы образования и здравоохранения, на меры по сокращению уровня бедности.

Эксперты в области архитектуры, урбанистики и исламского права обсудят перспективы устойчивого развития городов, принципы комплексного освоения территорий и современные решения в исламской архитектуре.

R: Чего ожидать в 2026году?

(Т.М.): Казань в 2026году объявлена культурной столицей исламского мира, и XVII Международный экономический форум станет частью программы мероприятий, приуроченных к этому событию. Кроме того, в рамках KazanForum столица Татарстана примет съезд министров культуры стран Организации исламского сотрудничества.

Как сообщил муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, в 2026году в Казани могут презентовать рукописный Коран. Он отметил, что священная книга мусульман впервые пишется вручную в странах СНГ.

«Такая традиция есть и в Саудовской Аравии, и в Египте, и в Турции – Коран пишется от руки, потом переиздается и размножается. Уникальность казанского мусхафа в том, что он пишется с опорой на 11 источников. Он станет эталонным, с него будут писаться другие мусхафы. Это дорогого стоит. Мы завершили написание на прошлой неделе. Теперь его нужно подготовить к печати, проверить каждую букву», – сказал муфтий Татарстана.

Венера Вольская