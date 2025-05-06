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В ЕДДС Краснодара прокомментировали громкий звук в небе

Днем во вторник, 6 мая, жители нескольких районов Краснодара услышали громкий звук в небе над городом. Как отметили в городской ЕДДС, сообщений о взрывах и чрезвычайных ситуациях не поступало.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации из соцсетей, звук услышали жители Гидростроя, Комсомольского микрорайона, Камвольно-суконного комбината и других частей города. Как пишут пользователи, хлопок прогремел около 14:58 по мск.

Местные власти ранее связывали громкие звуки с переходом самолета на сверхзвуковую скорость. Официальных разъяснений по данному случаю пока нет.

Анна Гречко

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