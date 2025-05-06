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В Рыбинске произошла серия краж аварийных молотков из автобусов

В Рыбинске зафиксировали пять случаев краж аварийных молотков в автобусах. Об этом сообщил глава города Дмитрий Рудаков.

Фото: Скриншот видео, размещенного в Telegram-канале Дмитрия Рудакова

Фото: Скриншот видео, размещенного в Telegram-канале Дмитрия Рудакова

Все инциденты произошли 4 мая на разных маршрутах, это привело к невыходу пяти автобусов в рейсы 5 мая. «Аварийные молотки — необходимое требования безопасности, без них эксплуатация автобусов запрещена»,— объяснил господин Рудаков.

Помимо кражи молотков, вандалы порвали сидения, что грозит перевозчикам штрафами по 1 тыс. руб. за каждый факт. Дмитрий Рудаков заявил, что материалы передадут в полицию.

«С 2024 года автобусный парк города практически полностью обновился. Такого поступления новой техники Рыбинск не видел больше 30 лет. Не позволим вандалам портить наше имущество»,— написал господин Рудаков.

Алла Чижова

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