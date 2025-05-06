В Челябинске в ДТП погиб мотоциклист

В Челябинске после столкновения с автомобилем погиб мотоциклист, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по городу.

По предварительным данным, днем 6 марта около дома №61б по улице Воровского автомобиль Mitsubishi под управлением 59-летнего водителя столкнулся с мотоциклом Kawasaki, за рулем которого был 45-летний горожанин. В результате ДТП мотоциклист от полученных травм погиб на месте. Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Виталина Ярховска