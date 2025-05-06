Отели в деле: «Ростелеком» подключил цифровое телевидение трем гостиницам Ростова-на-Дону

«Ростелеком» подключил цифровое телевидение в трех отелях донской столицы: «Панфилове», «Амакс Конгресс-отеле» и «Mercure Ростов-на-Дону Центре». При минимальных инвестициях в оборудование гостиницы получили удобное решение с полезными для бизнеса опциями, а их постояльцы — современное телевидение с богатым выбором лицензионного контента.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПАО «Ростелеком» Фото: ПАО «Ростелеком»

Специалисты «Ростелекома» подключили и настроили работу цифрового телевидения в 280 номерах исторического здания «Амакс Конгресс-отеля». Представители компании установили специальные приставки, преобразующие цифровой сигнал, и подключили их к облачному сервису с помощью локальной сети клиента. Национальный провайдер организовал нулевой канал, который дает возможность размещать информацию об отеле и его сервисе для посетителей.

Татьяна Грибачева, директор «АМАКС Конгресс-отеля»: «Наша задача, как отельеров, в первую очередь создать максимальный комфорт и хорошего настроение для наших гостей. Современное телевидение формирует располагающую атмосферу и обеспечивает доступ ко всей необходимой постояльцам информации. Сервис “Ростелекома” помог нам построить более гибкую систему управления отелем и уже получил позитивные отзывы персонала и наших клиентов».

В отеле «Mercure Ростов-на-Дону Центр» специалисты «Ростелекома» установили новый коммутатор с гигабитными портами и через подключение к оптическому кабелю гостиничной сети обеспечили надежную линию достаточной пропускной способности. Такая схема позволяет подключить любое количество телевизоров в пределах существующей коаксиальной сети клиента. По схожему алгоритму национальный провайдер подключил сервис «Телевидение для гостиниц» в 35 номерах нового отеля «Панфилов».

Кирилл Котляров, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Ростовского филиала ПАО «Ростелеком»: «Для современного отеля телевидение — не просто сервис для обеспечения комфорта посетителей, это еще и канал коммуникации с гостями. При минимальных инвестициях наше облачное решение улучшает качество обслуживания и способствует увеличению дохода. В качестве бонуса мы организуем нулевой информационный канал с возможностью интеграции с гостиничными сервисами по QR-коду. Таким образом, цифровая витрина услуг отеля всегда наглядно видна посетителям и увеличивает их средний чек».

«Телевидение для гостиниц» — сервис от национального провайдера, который предоставляет отелям возможность предложить своим гостям широкий спектр цифровых телевизионных каналов, фильмов и интерактивных услуг. Решение работает на SmartTV, DVBC и ТВприставке на интернете «Ростелекома» или другой компании и дает доступ к легальному контенту в HD-качестве. Сервис легко интегрируется с системами управления гостиницами (PMS отеля — Opera или Fidelio) и благодаря этому его настройками персонал может легко управлять в едином интерфейсе.

Подробности о сервисах и стоимости услуг «Ростелекома» можно найти на сайте, а также узнать по номеру 8 800 200 30 00.

ПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388