Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о новом отеле лодже в пригороде Красноярска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Место под соснами Фото: Место под соснами

Недавно я побывала в очень симпатичном отеле «Место под соснами». Это отель лодж в 35 км от Красноярска. Как говорят создатели, первый подобный проект в этих краях. Открыла его всего четыре месяца назад местная супружеская пара. Они раньше занимались ресторанным бизнесом и имели отношение к одному из главных гастрономических мест Красноярска. В «Месте под соснами» пока доступны только завтраки, но я уверена, с таким бэкграундом скоро развернутся с кухней на полную. Количество домиков (их пока всего четыре) точно планируют увеличить, выкупленный участок по соседству ждет стройку.

А вот что уже есть и из-за чего в «Место» хочется возвращаться еще и еще — это баня. Тут есть отдельная русская баня и бани с купелью при двух больших домиках. И есть пармейстер Михаил, у которого своя фирменная программа с умыванием грейпфрутовой водой, ароматерапией такими нестандартными запахами, как чеснок, и фантастическими и по приятности процесса, и по заметности результата скрабами. Вообще, «Место под соснами» отличает идеальный сервис. Тут, когда говорят «гость», и правда имеют это в виду.

Анна Минакова