В Крыму будут судить мотоциклиста, сбившего насмерть девушку
Житель Симферопольского района предстанет перед судом за совершение ДТП со смертельным исходом вблизи села Денисовка в ноябре 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным следствия, обвиняемый, управляя мотоциклом, превысил допустимую скорость и не заметил пешехода, пересекающего проезжую часть. В результате столкновения девушка получила травмы, не совместимые с жизнью, и скончалась на месте.
Материалы уголовного дела переданы в суд.