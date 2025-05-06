В Крыму будут судить мотоциклиста, сбившего насмерть девушку

Житель Симферопольского района предстанет перед судом за совершение ДТП со смертельным исходом вблизи села Денисовка в ноябре 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, обвиняемый, управляя мотоциклом, превысил допустимую скорость и не заметил пешехода, пересекающего проезжую часть. В результате столкновения девушка получила травмы, не совместимые с жизнью, и скончалась на месте.

Материалы уголовного дела переданы в суд.

Алина Зорина