Гостиницы и санатории Пятигорска заполнены на 100%

Пятигорск столкнулся с полной загрузкой объектов размещения туристов и планирует увеличить их количество на 3,5 тыс. мест к 2030 году за счет строительства новых гостиниц и санаториев. Об этом сообщил глава города Дмитрий Ворошилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Михеенко Фото: Дмитрий Михеенко

По словам градоначальника, такая ситуация сложилась в преддверии ряда значимых мероприятий регионального и федерального масштаба, среди которых «Кавказский инвестиционный форум».

Дмитрий Ворошилов отметил, что часть проектов уже находится в стадии реализации. В частности, идет строительство санатория «Горный бриллиант» на территории бывшего мясокомбината, а также завершаются работы по возведению гостиницы «Родина».

Помимо этого, власти Пятигорска привлекают инвесторов для завершения и ввода в эксплуатацию недостроенных объектов размещения.

Николай Аксенов