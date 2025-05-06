Бюджетное финансирование строительства ОЭЗ «Пермь» переносится на 2027 год

Законодательное собрание Пермского края опубликовало проект закона о внесении изменений в бюджет региона на 2025–2027 годы. В проекте предлагается уменьшить объем средств на мероприятия в рамках краевой госпрограммы «Экономическая политика и инновационное развитие» в 2025 году. В частности, более 472,6 млн руб., которые планировалось внести в уставный капитал АО «Управляющая компания “Особая экономическая зона Пермь”», будут перенесены на 2027 год. Указанные средства предлагается использовать для строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на территории особой экономической зоны. В 2027 году расходы на эти цели увеличатся на 1,854 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: правительство Пермского края Фото: правительство Пермского края

Также меняется и источник финансирования мероприятий. Если раньше это был бюджетный кредит, то теперь для обеспечения соответствующих мероприятий привлекается казначейский инфраструктурный кредит.

АО «Управляющая компания “Особая экономическая зона Пермь”» управляет одноименной ОЭЗ, созданной постановлением правительства РФ летом 2022 года на территории краевого центра и Пермского муниципального округа. Основная площадка особой зоны расположена на территории промышленного узла «Осенцы». В качестве резидентов ОЭЗ зарегистрированы десять компаний.