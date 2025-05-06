В Прикамье затоплено 72 приусадебных участка

По оперативным данным, в Пермском крае разлившиеся реки затопили 72 приусадебных участка, сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю. 60 из них находятся в Чусовом и Чусовском муниципальном округе, 12 — в Александровском округе. Также затоплен один мост в селе Моховое Кунгурского муниципального округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Пермскрму краю. Фото: ГУ МЧС по Пермскрму краю.

С 6 по 7 мая на реках Прикамья ожидаются как подъемы, так и спады уровней воды. «В реках Яйва, Чусовая, Усьва не исключена вероятность повышения уровней воды до отметок, при которых возможно возникновение опасного гидрологического явления»,— отмечают в ГУ МЧС.

Силы и средства единой системы реагирования на чрезвычайные ситуации готовы реагировать на события, связанные с половодьем.