Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, в каких новых проектах еще можно найти лоты площадью меньше 28 кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

28 кв. м — минимальная площадь нового жилого помещения. Около года назад было запрещено создавать жилье меньше. Это, конечно, не коснулось тех квартир, которые расположены в уже строящихся домах. В этих проектах разрешение на строительство было получено по тем правилам, которые были актуальны на момент оформления. Разумеется, такие изменения в сегменте первичного жилья сказались на экспозиции. Так, по данным специалистов компаний «Метриум» и SIS Development, объем такого предложения сократился почти на четверть. При этом количество жилых комплексов с такими вариантами, напротив, подросло более чем на 10%.

Парадокс с годовым приростом количества жилых комплексов с компактными лотам, вопреки запрету, вполне объясним, отмечают эксперты. Во-первых, после решения властей были выведены на рынок корпуса, для которых были получены застройщиками разрешения на строительство еще до введения ограничений. Во-вторых, в некоторых комплексах девелоперы не выводили в продажу компактные лоты на этапе котлована, придерживая их в резерве.

По данным брокеров, в сегменте первичной жилой недвижимости в Москве, включая проекты в Новой Москве, насчитывается более 7 тыс. квартир площадью не более 28 «квадратов», год назад их было более 9 тыс. Предложение неравномерно распределено в разрезе сегментов. В массовых новостройках 2,75 тыс. таких лотов, в жилых комплексах бизнес-класса чуть более 1,5 тыс. вариантов. В премиум-классе тоже есть компактные лоты площадью до 28 кв. м, но их не более 100. А в элитных проектах ни одного.

Светлана Бардина