В Прибайкальском нацпарке закрыли турмаршрут из-за появления медведя

Из-за выхода медведя в Прибайкальском нацпарке Иркутской области временно приостановлено посещение туристического маршрута на Кругобайкальской железной дороге.

«Поводом для беспокойства стали останки изюбря. Их обнаружили на 124-м км железной дороги. Испорченная туша привлекла медведя, он охраняет свою "добычу" от других претендентов»,— сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Уточняется, что на месте ежедневно работают сотрудники Маритуйского участкового лесничества ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Кроме того, прекращена выдача разрешений на посещение 13-ти из 25-ти маршрутов в нацпарке из-за высоких классов пожарной опасности.

Александра Стрелкова