МЧС предупредило о заморозках в ночь на 9 мая в Подмосковье

В Московской области 8–9 мая ожидаются заморозки от 0 до -5°С, сообщили в ГУ МЧС по региону. Понижение температуры прогнозируют в ночные и утренние часы.

В спасательной службе призвали граждан быть внимательными при нахождении на улице и соблюдать правила безопасности при заморозках. «Сохраняйте спокойствие, не поддавайтесь панике. В случае необходимости обращайтесь по единому номеру вызова экстренных оперативных служб — 112»,— говорится в Telegram-канале МЧС.