Бывший замглавы Самары Максим Харитонов покинул Россию

Как стало известно «Ъ-Волга», Максим Харитонов, занимавший должность первого заместителя главы Самары с января 2019 года по апрель 2024 года, уехал за пределы России. По имеющимся данным, бывший чиновник некоторое время находился на территории Грузии, однако перебрался в одну из стран дальнего зарубежья.

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Максим Харитонов до назначения на пост первого заместителя главы Самары возглавлял департамент финансов и экономического развития городской администрации Самары. Ранее чиновник руководил информационно-аналитическим управлением указанного департамента, замещал его руководителя, а также был главой администрации Самарского района.

Решению об увольнении Максима Харитонова предшествовало задержание с поличным при получении взятки руководителя департамента градостроительства Самары Василия Чернова. Сообщалось, что сумма незаконного вознаграждения составила 6 млн руб. Средства передавались за помощь с искусственным завышением стоимости автомойки в Промышленном районе. Мэрия собиралась выкупить указанный объект для последующего развития территории.

По данным источника в силовых структурах, Максима Харитонова собирались опросить в рамках расследования одного из коррупционных преступлений, однако экс-чиновнику удалось скрыться за границей.

В прошлом году покинула Россию экс-глава департамента внешних связей правительства Самарской области Вера Щербачева. Отставке бывшей чиновницы и отъезду за границу предшествовали обыски у нее дома и на работе. Они проводились в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Его фабула касается фиктивного трудоустройства в Дом дружбы народов Самарской области близкой знакомой старшего сына Веры Щербачевой Петра Щербачева.

Евгений Чернов