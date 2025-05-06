В Ярославской области четыре пункта весогабарита начинают штрафовать

В Ярославской области 6 мая заканчивается тестовый режим работы четырех пунктов весогабаритного контроля, оборудование начинает работу в штатном режиме, то есть с наложением штрафов. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Душко, Telegram-канал Фото: Роман Душко, Telegram-канал

Речь идет о пунктах на Юго-Западной окружной дороге Ярославля, на дороге Углич – Ростов в Борисоглебском округе и на трассах Владимир – Переславль и Нагорье – Кубринск – граница Московской области в Переславль-Залесском округе.

При этом с 13 мая в тестовом режиме начинают работать пункты на трассе Ярославль – Рыбинск (на границе Тутаевского и Рыбинского округов) и на левобережной дороге из Рыбинска в Тутаев, возле деревни Кабатово. Штрафы за превышение норм начнут взыскивать с середины августа.

Ранее ярославский бизнес-омбудсмен Альфир Бакиров сообщал, что предприниматели жалуются на увеличение количества пунктов весогабаритного контроля, так как за нарушения грозят существенные штрафы. Возможным решением проблемы бизнеса, который зависит от перевозок крупногабаритных и тяжеловесных грузов, называлось создание муниципального сервиса для оформления пропусков.

Алла Чижова