С начала года на Кубани произошло 17 ДТП с самокатами

В первом квартале 2025 года в Краснодарском крае зафиксировано 17 дорожно-транспортных происшествий с участием средств индивидуальной мобильности, в результате которых пострадали 18 человек. Такие данные приводит BFM Кубань со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Больше всего происшествий зарегистрировано в Краснодаре — девять случаев, еще пять — в Сочи, по одному — в Армавире, Новороссийске и Кореновском районе. Наиболее аварийными днями недели стали вторник, среда и четверг.

Преобладающими видами происшествий стали столкновения транспортных средств (14 случаев), дважды фиксировались опрокидывания, в одном случае произошло наезд на пешехода. Наибольшее количество инцидентов с СИМ пришлось на март — 11 случаев за месяц.

Восьми авариям предшествовали нарушения со стороны самих пользователей средств индивидуальной мобильности. Семь ДТП произошли с участием подростков в возрасте от 15 до 17 лет.

Вячеслав Рыжков