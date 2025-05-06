Жителя Миасса будут судить за незаконную покупку драгметаллов на 14 млн рублей

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Миасса, обвиняемого в незаконном обороте золота и серебра стоимостью свыше 14 млн руб. (ч. 4 ст. 191 УК РФ). Материалы дела направлены в городской суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По версии следствия, местный житель в июне-ноябре прошлого года незаконно приобрел у неустановленного лица самородки и сыпучие материалы, содержащие химически чистое золото и серебро, общей массой свыше 1,8 кг. Он перевез драгоценные металлы домой. Там горожанин хранил их до изъятия сотрудниками УФСБ России по Челябинской области.

Виталина Ярховска