В этом году из бюджета РФ направят 707 млн рублей на авиаперевозки по СКФО

Федеральный бюджет на 2025 год предусматривает 707 млн руб. на реализацию программ субсидирования авиаперевозок по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО). Об этом сообщил глава Минтранса РФ Роман Старовойт на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным, посвященном развитию аэродромной и аэровокзальной инфраструктуры в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Мы планируем перевезти не менее 327 тысяч пассажиров»,— заявил Роман Старовойт.

Министр также отметил, что в рамках действующих программ субсидирования СКФО в 2024 году было выделено 864 млн руб. Программой воспользовались более 470 тыс. пассажиров. Транспортировку по 53 субсидируемым маршрутам осуществляли десять авиакомпаний.

Николай Аксенов