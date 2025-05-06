В Челябинскую область запретили ввоз 101 тонны капусты

С 30 апреля по 5 мая сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора через пункт пропуска «Бугристое» запретили ввоз 101 т свежей белокочанной капусты совместно с должностными лицами пограничного управления ФСБ России и Челябинской таможни, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Специалисты не разрешили доставлять пять партий капусты, следовавших из Казахстана в Московскую область. Часть продукции хранилась навалом или имела неполную информацию на маркировке, что является нарушением международных правил. Капусту вернули на территорию республики. В отношении пяти перевозчиков возбудили дела по ст. 10.2 КоАП РФ (нарушение порядка ввоза подкарантинного груза).

Виталина Ярховска