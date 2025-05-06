Жители Одессы выступили в защиту памятника Исааку Бабелю

Конфликт жителей и властей Одессы развернулся вокруг закона о деколонизации, в рамках которого военная администрация города постановила демонтировать несколько памятников, содержащих российское наследие. Особенное внимание обеспокоенные граждане уделили памятнику писателю Исааку Бабелю, сообщается в материале The New York Times (NYT).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Common.wikimedia.org / By Anstarrr - Own work, CC BY-SA 4.0, wikimedia / Anstarrr Фото: Common.wikimedia.org / By Anstarrr - Own work, CC BY-SA 4.0, wikimedia / Anstarrr

Американская газета приводит слова редактора местного новостного агентства Антонины Полетти: «Вы не можете убрать Бабеля. Если вы уберете его, вы уберете душу города». Сопротивление жителей города объясняется значимостью классических произведений писателя для многокультурной идентичности Одессы.

Постановление за подписью главы военной администрации города Олега Кипера о сносе 19 памятников в Одессе, включая монументы Исааку Бабелю, Александру Пушкину и Владимиру Высоцкому, вышло в сентябре 2024 года. При этом инициативу тогда критиковал мэр Одессы Геннадий Труханов. В декабре 2024 года стало известно о демонтаже памятника Владимиру Высоцкому.

Как следует из материала NYT, противники закона о деколонизации в Одессе обратились в ЮНЕСКО — учреждение ООН по вопросам культуры, под защитой которого находятся некоторые памятники, подлежащие сносу. Ожидается, что ЮНЕСКО представит выводы нынешним летом.

Закон «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии» был принят 21 марта 2023 года. По этому закону было переименовано более 25 тыс. улиц и площадей, а также демонтировано более 1 тыс. памятников.