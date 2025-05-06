Экс-инспектор ГИБДД в Уфе обвиняется в получении взятки

Октябрьский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело бывшего сотрудника ГИБДД по Уфе, обвиняемого в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, в марте этого года водитель совершил аварию на улице Пушкина и скрылся с места происшествия. Через месяц инспектор полка ДПС при установлении обстоятельств случившегося, находясь во дворе дома по Ростовской улице, предложил участнику ДТП избежать ответственности за 15 тыс. руб. Нарушитель отказался и обратился в полицию.

Обвиняемый признал вину.

Майя Иванова