Жителя Ростова заподозрили в незаконном трудоустройстве граждан Армении

В Ростове задержан 57-летний местный житель, подозреваемый в организации незаконной миграции (ч.1 ст. 322.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

По версии следствия, фигурант за деньги фиктивно трудоустроил в свою фирму пять граждан Армении и одного гражданина Таджикистана. Согласно заключенному трудовому договору мигранты должны были выполнять ремонтно-строительные работы в доме, принадлежащем подозреваемому. Это позволило им легально находиться в России. Однако при проверке правоохранители обнаружили, что иностранцы на самом деле строительные работы не выполняли.

В отношении ростовчанина возбуждено уголовное дело, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Также полицейские проверяют данные о статусе иностранцев на территории РФ.

Мария Иванова