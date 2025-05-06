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Жителя Ростова заподозрили в незаконном трудоустройстве граждан Армении

В Ростове задержан 57-летний местный житель, подозреваемый в организации незаконной миграции (ч.1 ст. 322.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

По версии следствия, фигурант за деньги фиктивно трудоустроил в свою фирму пять граждан Армении и одного гражданина Таджикистана. Согласно заключенному трудовому договору мигранты должны были выполнять ремонтно-строительные работы в доме, принадлежащем подозреваемому. Это позволило им легально находиться в России. Однако при проверке правоохранители обнаружили, что иностранцы на самом деле строительные работы не выполняли.

В отношении ростовчанина возбуждено уголовное дело, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Также полицейские проверяют данные о статусе иностранцев на территории РФ.

Мария Иванова

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