В Самарскую область поступили 30 машин для вывоза твердых коммунальных отходов в мае

В мае в Самарскую область поступили 30 новых единиц спецтехники, которые приобрел и подготовил к эксплуатации регоператор АО «Экология» для вывоза ТКО в регионе. Об этом сообщает министерство природных ресурсов и экологии Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В апреле были случаи аварийной работы по вывозу ТКО на ряде маршрутов. С 6 апреля напряженная ситуация с вывозом мусора сложилась в центральных районах Самары. В течение трех дней вывоз составил около 65% из-за «финансово-технического положения одного из старых перевозчиков», у которого из 21 единицы техники в рабочем состоянии на апрель осталось только два мусоровоза.

В связи с этим для урегулирования ситуации региональный оператор приобрел 22 мусоровоза с задней загрузкой, 4 транспортных средства с краном-манипулятором, 2 бункеровоза и 2 крюковых погрузчика. Это позволит осуществлять транспортировку ТКО из накопителей любого типа.

С 4 мая на маршруты вышли 6 единиц новой собственной техники АО «Экология». С 5 мая на линии работает 12 единиц. Работы по вовлечению собственного транспорта продолжаются.

Руфия Кутляева