Губернатор Ставрополья передал Звезду Героя России семье погибшего офицера

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров вместе с врио командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенантом Владимиром Кочетковым передали родственникам лейтенанта Назара Енина медаль Золотая Звезда и документы о присвоении звания Героя Российской Федерации. Награда была вручена посмертно, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края

Потомственный офицер 37-й отдельной мотострелковой бригады командовал штурмовыми группами и с честью исполнял воинский долг. В ноябре 2024 года он руководил операцией по обеспечению продвижения российских сил и закреплению на стратегических позициях. Под его началом штурмовая группа продвинулась более чем на 900 м, захватила опорный пункт и добыла ценные разведданные.

Во время контратаки противника Назар Енин отвлек огонь на себя и вступил в бой. Даже получив ранение, офицер продолжал сражаться до последнего, что позволило спасти жизни 12 сослуживцев.

Глава региона выразил благодарность родителям героя — Наталье Борисовне и Сергею Валерьевичу — за воспитание настоящего патриота. В память о лейтенанте его имя присвоят городскому отделению Юнармии, а в школе №38, где он учился, появится Парта Героя.

Николай Аксенов