В Татарстане вручили 8,8 тыс. медалей к 80-летию Победы
К 80-летию Великой Победы ветеранам Татарстана вручили 8,8 тыс. медалей. Об этом на брифинге сообщила заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Наталья Бутаева.
Также в январе 2025 года муниципальным главам было поручено наградить фронтовиков званием «Почетный гражданин». Всего 149 ветеранов удостоены этого звания.
К 80-летию Победы на федеральном уровне вручили единовременные выплаты для соответствующих категорий граждан, которые составляют от 55 до 80 тыс. руб.
Кроме того, ветеранам было выдано 8,8 тыс. продуктовых наборов.