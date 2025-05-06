В Татарстане вручили 8,8 тыс. медалей к 80-летию Победы

К 80-летию Великой Победы ветеранам Татарстана вручили 8,8 тыс. медалей. Об этом на брифинге сообщила заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Наталья Бутаева.

Также в январе 2025 года муниципальным главам было поручено наградить фронтовиков званием «Почетный гражданин». Всего 149 ветеранов удостоены этого звания.

К 80-летию Победы на федеральном уровне вручили единовременные выплаты для соответствующих категорий граждан, которые составляют от 55 до 80 тыс. руб.

Кроме того, ветеранам было выдано 8,8 тыс. продуктовых наборов.

Дарья Сайфиева