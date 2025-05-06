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Коммерсантъ FM
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Провинция Альберта может вынести на референдум вопрос об отделении от Канады

Глава канадской провинции Альберта Даниэль Смит допустила возможность включения пункта об отделении от Канады в список вопросов референдума о будущем региона, который планируется провести в 2026 году. Пункт может быть добавлен в случае, если граждане направят соответствующую петицию и она соберет необходимое количество подписей, уточнила госпожа Смит.

«Сразу поясню, что наше правительство не будет выносить на референдум вопрос об отделении от Канады; однако, если граждане подадут петицию о проведении референдума, которая сможет собрать необходимое количество подписей с просьбой вынести этот вопрос на референдум, наше правительство сделает это»,— говорится в обращении госпожи Смит, опубликованном на официальном портале правительства канадской провинции. Она объяснила это необходимостью уважать демократический процесс.

Глава провинции отметила, что не поддерживает отделение Альберты от Канады. «Лично я все еще надеюсь, что есть путь к созданию сильной и суверенной Альберты в составе объединенной Канады»,— подчеркнула она.

Альберта — одна из крупнейших провинций Канады, где расположены крупные месторождения нефти и газа, а также сосредоточены запасы угля. США — ключевой экспортер нефти и природного газа Альберты. По подсчетам расположенной в Альберте финансовой организации ATB Financial, в ноябре 2024 года доля США в экспорте энергоносителей Альберты составила 94%. В 2023 году доля США в структуре всего экспорта Альберты составила 89%.

Анастасия Домбицкая

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