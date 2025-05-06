В Свердловской области загорелся цех по производству металлического порошка

В Свердловской области начался пожар в цеху по производству металлического порошка на территории Каменск-Уральского завода. Огонь вспыхнул на кровле здания, пожарным удалось его локализовать, сообщили в региональном МЧС. Площадь возгорания составила 1 тыс. 250 кв. м.

До прибытия пожарных из здания смогли эвакуироваться восемь человек. Сведений о пострадавших не поступало. На месте возгорания работают 12 единиц спецтехники и 32 сотрудника МЧС. Причины пожара не уточняются.