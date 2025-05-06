Нижегородские кадеты примут участие в Параде Победы в Минске

Кадеты Нижегородского кадетского училища примут участие в Параде Победы в Минске 9 мая. По словам заместителя министра обороны Белоруссии генерал-майора Александра Науменко, нижегородцы станут одной из трех иностранных делегаций, которые примут участие в торжественном мероприятии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным РИА «Новости», вместе с нижегородцами в Параде Победы пройдут курсанты Михайловской военной академии артиллерии из Санкт-Петербурга и почетный караул народно-освободительной армии Китая.

Кроме того, в параде будут участвовать пять знаменных групп от иностранных государств — Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

От Белоруссии в составе пешей колонны примут участие 33 парадных расчета. В воздушной части парада примут участие 12 вертолетов и 27 самолетов, из них 35 единиц от министерства обороны Белоруссии и четыре единицы авиационной техники от России.

Андрей Репин