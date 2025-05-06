Трудовая инспекция проверяет законность планируемого увольнения сотрудников оператора Кунгурской пещеры

Государственная инспекция труда (ГИТ) в Пермском крае начала проверку законности возможного увольнения 140 работников ООО «Сталагмит», ООО «Сталагмит-Экскурс», ООО «ГТК», занятых в том числе в сфере туристического обслуживания Кунгурской ледяной пещеры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ya.ru Фото: ya.ru

ООО «Сталагмит-Экскурс» является оператором Кунгурской ледяной пещеры и организует туда экскурсии. Решение о массовом увольнении персонала с 3 июля 2025 года было принято в связи с высокой вероятностью лишения лицензии на осуществление экскурсионной деятельности.

По данным ГИТ, основным видом экономической деятельности ООО «Сталагмит» является деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания, а ООО «ГТК» — розничная торговля сувенирами, изделиями народных промыслов, для чего не требуется наличие вышеуказанной лицензии. «В целях недопущения социальной напряженности и массовой безработицы должностные лица государственной инспекции труда проверят обоснованность введения процедуры сокращения в ООО «Сталагмит», ООО «Сталагмит-Экскурс», ООО «ГТК. В настоящее время в отношении указанных хозяйствующих субъектов инициируется проведение контрольного мероприятия во взаимодействии с прокуратурой»,— сообщила заместитель руководителя ГИТ Ирина Зройчикова.

В начале апреля 2025 года глава краевого минприроды Дмитрий Беланович попросил членов Совета Федерации оказать содействие, чтобы привести в соответствие с действующим законодательством право пользования недрами Кунгурской ледяной пещеры. «Беспокойство по данному вопросу вызвано безопасностью посетителей и желанием сохранения уникального объекта. Поэтому, считаем, необходимо приостановить лицензию (выданную «Сталагмит-Экскурсу» Роснедрами.— «Ъ-Прикамье») в связи с нарушениями лицензионных требований»,— заявил господин Беланович. По результатам проверок контрольно-надзорных органов, владелец лицензии без технической документации вносит конструктивные изменения в пещеру.