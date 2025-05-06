Президент Сирии сыграл в стритбол с министром иностранных дел

В социальных сетях появилось видео, на котором президент Сирии Ахмед аш-Шараа и министр иностранных дел Асад аш-Шайбани играют в баскетбол на одной из площадок Дамаска, сообщает Yeni Safak. Ахмед Аль-Шараа делает чистый трехочковый бросок, «демонстрируя неожиданные спортивные навыки», пишет Israel Hayom. Одни пользователи соцсетей удивились точности броска президента. Другие предположили, что это может быть частью пиар-кампании для улучшения имиджа главы государства.