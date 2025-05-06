Главе СК разъяснят причины выдачи детям-инвалидам в Челябинске аналога лекарства

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину представить доклад об итогах проверки по обращению родителей инвалидов. Они переживают за здоровье детей из-за нового лекарства, сообщает пресс-служба госоргана.

Сообщение родители разместили в одной из социальных сетей. По данным местных жителей, с 2019 года их детям с редким заболеванием предоставляли жизненно необходимый препарат, при использовании которого состояние несовершеннолетних улучшалось. Однако с августа прошлого года им стали выписывать рецепты на льготный аналог лекарства, не прошедший клинические испытания. Родители опасаются, что новый препарат ухудшит самочувствие детей и вызовет осложнения. Обращения в профильную структуру не принесли результатов. По этому факту в СУ СКР по региону началась проверка. Ее ход и итоги поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

Виталина Ярховска