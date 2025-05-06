Музей боевой славы Башкирии потратит на экспозицию о Донбассе более 6 млн рублей

Музей боевой славы Башкирии по итогам четырех аукционов заключил контракты на изготовление и поставку оборудования для экспозиционных зон «Донбасс в 1897-1991 годы», «Донбасс в 1991-2002 годы», «Специальная военная операция» и «Археологическая яма» с предпринимателем Булатом Мусиным, сообщается на сайте госзакупок. Цены контрактов составляют 1,92 млн руб., 1,09 млн руб., 1,97 млн руб. и 1,92 млн руб. соответственно. Их профинансирует федеральный бюджет.

Экспозиционные зоны необходимо создать в течение месяца. Цель работ — «создание экспозиции, посвященной истории специальной военной операции на Донбассе, оснащенной современной экспозиционным и мультимедийным оборудованием, способствующей через музейные предметы и специально подготовленный мультимедийный контент сохранению и изучение значимых событий в истории страны и республики». Выставка должна охватить дореволюционный период, гражданскую войну на Донбассе, модернизацию на Украине, индустриальное развитие (1920-1930 годы), Донбасс в годы Великой Отечественной войны послевоенное восстановление и развитие Донбасса и так далее.

Майя Иванова