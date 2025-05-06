В Кировском районе Перми подтопило поселок

В микрорайоне Налимиха Кировского района Перми произошло подтопление. Глава Перми Эдуард Соснин, побывавший на месте, дал поручения оказать помощь нуждающимся и восстановить инфраструктуру.

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«На данный момент уровень воды значительно снизился,— сообщил господин Соснин.— Поручил городской службе спасения, департаменту дорог и благоустройства и администрации Кировского района проводить мониторинг уровня воды, помогать гражданам, попавшим в зону подтопления, расчистить русло реки, провести ремонт моста, а после паводка восстановить дорожную инфраструктуру. Специалисты принимают все необходимые меры по устранению последствий подтопления».

Сотрудники городской службы спасения, МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты», городской службы спасения и краевого управления МЧС оперативно оказывают помощь жителям микрорайона.