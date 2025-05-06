Путин созвонился с президентом Ирана

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Лидеры обсудили переговоры Тегерана и Вашингтона по иранской ядерной программе и готовность Москвы содействовать продвижению диалога по этому вопросу. Обсуждались также вопросы российско-иранского сотрудничества на основе Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Как сообщил Кремль, Владимир Путин вновь раз выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате взрыва в порту Шахид-Раджаи 26 апреля. Масуд Пезешкиан поблагодарил российскую сторону за помощь в ликвидации последствий взрыва.

«Особое внимание уделено расширению взаимовыгодных торгово-инвестиционных связей, в том числе за счет реализации крупных совместных проектов в сфере транспорта и энергетики»,— говорится в сообщении Кремля. Лидеры договорились активизировать совместную работу по укреплению российско-иранского практического сотрудничества и координации на внешнеполитическом направлении.

21 апреля Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Согласно договору, каждая из сторон, в случае если другая подвергнется агрессии, обязуется не оказывать помощь агрессору и должна стремиться содействовать урегулированию конфликта на основе Устава ООН.

Лусине Баласян