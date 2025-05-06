Воспитанник нижегородского детского дома погиб на СВО

В зоне специальной военной операции погиб воспитанник Богоявленского детского дома Валерий Бобылев. Об этом госучреждение сообщило на своей странице во «ВКонтакте».

«Война унесла у нас яркую звезду, но зажгла в наших сердцах вечный огонь памяти о нашем герое, который пожертвовал своей жизнью за нас. Пусть земля ему будет пухом, а его душа найдет покой в вечности»,— написали представители учреждения. Валерию Бобылеву было 22 года.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации утром 24 февраля 2022 года. Общие данные о потерях российской армии засекречены.

Ирина Николаева