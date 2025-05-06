Ставрополье получило 20 спецавтомобилей для борьбы с БПЛА

Власти Ставропольского края закупили 20 автомобилей для защиты региона от атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Техника уже передана военным, сообщил губернатор края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края

«Продолжаем работу по усилению единого поля безопасности Ставрополья. Для защиты края от беспилотников закупили 20 автомобилей с соответствующим оборудованием. На их базе армией будут созданы мобильные группы для помощи силам ПВО в уничтожении беспилотных летательных аппаратов, которые могут угрожать краю. Это еще один элемент защиты ставропольского неба от различных угроз»,— написал Владимир Владимиров.

По информации губернатора, спецтехника была передана военнослужащим в Центре военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания имени Героя России Никиты Гусева.

Николай Аксенов