Сменился руководитель Бардымской ТИК

Избирательная комиссия Пермского края освободила от должности председателя ТИК Бардымского округа Пермского края Радифа Мансурова. Основанием для этого стало его личное заявление. Об этом сообщает telegram-канал «Избирком. Пермский край».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ильдар Исмакаев

Ильдар Исмакаев



Новым председателем ТИК назначен Ильдар Исмакаев, ранее занимавший должность руководителя аппарата администрации Бардымского округа.

Господин Мансуров возглавлял Бардымский ТИК с 2019 года. По данным "Ъ-Прикамье", после увольнения он займется бизнесом в сфере сельского хозяйства.