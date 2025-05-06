Сменился руководитель Бардымской ТИК
Избирательная комиссия Пермского края освободила от должности председателя ТИК Бардымского округа Пермского края Радифа Мансурова. Основанием для этого стало его личное заявление. Об этом сообщает telegram-канал «Избирком. Пермский край».
Ильдар Исмакаев
Новым председателем ТИК назначен Ильдар Исмакаев, ранее занимавший должность руководителя аппарата администрации Бардымского округа.
Господин Мансуров возглавлял Бардымский ТИК с 2019 года. По данным "Ъ-Прикамье", после увольнения он займется бизнесом в сфере сельского хозяйства.