Такси не вывозит

Количество ремонтов такси в прошлом году выросло вдвое. Во всяком случае, такую статистику приводят сервисы, которые выдают займы таксопаркам. Среди причин собеседники “Ъ FM” называют износ парка и поддельные запчасти. В лидерах по запросам на внеплановый сервис китайские бренды и традиционные марки такси с большими пробегами. Из-за более частых ремонтов увеличились сроки простоя машин. Если прежде из ситуации выходили путем быстрой замены двигателя или коробки передач на новые, то для относительно новых машин из Китая в прошлом году выросло время доставки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В среднем поставка запчастей составляет три недели, а иногда затягивается до нескольких месяцев. Кроме того, ресурс узлов, по оценкам ремонтников, снизился. Часто клиентам приходится срочно искать 500-700 тыс. руб., чтобы вернуть машину в строй, говорит генеральный директор Ivitech Артем Москалев: «Парк "эконома" состоял из корейских и европейских автомобилей: Kia, Skoda. Наблюдалась необходимость ремонта, но она не была так часто связана с заменой агрегатов. При пробеге 100-150 тыс. км начали возникать проблемы у большого количества "китайцев". Все как будто бы имеет меньшую износостойкость.

Загрузка парка хорошая — в районе 90%, но его эффективность снижается. Большое количество автомобилей стало вставать на ремонт, двигателей контрактных не появилось, как это раньше было с японскими или европейскими двигателями. Зачастую необходимо ждать — это первое, доставка из Китая занимает три-четыре недели. Второе — стоимость. Парки подвержены и мелкие, и крупные этой проблеме. Но крупные парки имеют возможность заказывать оптом пул запчастей, закупить на десять коробок больше на случай, если что-то сломается».

Двигатели автомобилей, полученных автопарками в последние три года, по данным Общественного совета по развитию такси могут выйти из строя уже через три месяца интенсивной эксплуатации. По статистике столичной мэрии, средний возраст машины такси в Москве — три года и два месяца. В Московской области — четыре года и семь месяцев. В 2024-м парк вырос на 15%, почти до 200 тыс. автомобилей.

Проблем с «расходниками» для пятилетних автомобилей европейских и корейских марок меньше: найти качественных поставщиков деталей на китайские машины эконом-класса — задача не из легких, отмечает генеральный директор компании «К-Групп» (сети СТО и магазинов автозапчастей «Кореана» и «Китаяна») Михаил Мартынов: «Количество обращений у нас выросло за год больше, чем в два раза. Но это просто развитие рынка, устаревание автомобилей, начинает что-то ломаться, к нам начинают больше обращаться.

Solaris, Kia Rio до капитального ремонта могли проходить 350 тыс. км. Как только китайский бум начался, все присматривались к этим моторам. Сейчас настало время проблем, которые через пару лет возникли, особенно в такси. Привезти китайский двигатель на "корейца" или на "китайца" не представляет особой проблемы. Проблему представляет проверить качество того двигателя, который ты везешь. Мы привозим двигатели и чаще всего устанавливаем на своих сервисах, проверяем. В нашей практике было несколько случаев, когда мы меняли эти двигатели, и они действительно нескольких месяцев не выхаживали. У нас есть клиенты, которые обращаются к нам по запчастям и хотят оптом купить для такси. Автосервисы, которые обслуживают таксопарки, конечно, склонны к тому, чтобы сильно экономить при закупке запчастей».

Средний пробег автомобиля между крупными ремонтами основных узлов, по данным профсоюза «Таксист», за последние годы сократился с 250 тыс. км до 150 тыс. км. В конце прошлого года представители объединения заявляли, что около 40% машин в российских автопарках находятся в состоянии износа и требуют обслуживания с многотысячными вложениями.

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Станислав Крючков