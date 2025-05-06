На трассе Пятигорск-Георгиевск начался комплексный ремонт

В 2025 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» будет отремонтировано более 5 км дороги Пятигорск-Георгиевск. На трассе укрепят обочины, нанесут разметку и приведут полотно в нормативное состояние, сообщил министр дорожного хозяйства Евгений Штепа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Миндор Ставропольского края Фото: Миндор Ставропольского края

Дорога связывает станицу Лысогорскую с Георгиевском и городами Кавказских Минеральных Вод. На время ремонта проезд по участку будет обеспечен, полного перекрытия не планируется, однако водителей просят соблюдать повышенную внимательность.

Завершение работ планируется осенью.

В правительстве Ставропольского края уточнили, что всего в рамках нацпроекта предстоит отремонтировать 23 участка региональных трасс общей протяженностью 100 км.