В Кремле приветствуют готовность Бразилии посредничать в переговорах по Украине

Российское руководство приветствует усилия всех стран, которые хотят добиться мира на Украине. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Кремль продолжает работать с американцами над урегулированием конфликта.

«Мы, разумеется, приветствуем все страны, которые готовы приложить усилия с тем, чтобы способствовать выводу процесса в русло мирного урегулирования»,— сказал господин Песков, комментируя заявления о готовности Бразилии стать посредником в переговорах по Украине.

Ранее бразильское издание Globo со ссылкой на источники в правительстве сообщило, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в ходе своего визита в Москву планирует предложить российскому президенту Владимиру Путину посредничество в переговорах по Украине.

Анастасия Домбицкая