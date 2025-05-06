Экспертиза одобрила проект реконструкции особняка XIX века в Челябинске

Государственный комитет охраны объектов культурного наследия региона одобрил проект реставрации особняка Алексея Агрова — Ивана Кузнецова, расположенного в центре Челябинска. В здании планируют разместить Центр современной музыки. Информация об этом размещена на сайте комитета.

Особняк, являющийся объектом культурного наследия регионального значения, находится на улице Цвиллинга, 8. Это одноэтажный деревянный дом с кирпичным фундаментом, построенный в 1880-е годы. Проект реставрации разработало ООО «Юнивест-Строй», которое также выполнит назначенные работы.

Согласно представленной документации, подрядчику необходимо усилить кирпичную кладку фундамента, воссоздать деревянные конструкции и декор особняка, установить наружный водосток, провести благоустройство прилегающей территории. Подчеркивается, что состояние здания не позволяет сохранить его полностью в существующем виде. В связи с этим рекомендовано установить навес, расширить оконные проемы на западном и дворовом фасадах, воссоздать исторический вход в здание. Окна и двери особняка планируется оформить деревянными наличниками.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в марте прошлого года ООО «Юнивест-Строй» (Екатеринбург) выиграло аукцион на реставрацию особняка Агрова — Кузнецова. Стоимость работ составит 136,6 млн руб. Завершение работ запланировано до 10 декабря 2025 года.