Уфимец не смог взыскать 2 млн рублей с ГКБ №21 за смерть отца

Октябрьский райсуд Уфы отказал в удовлетворении иска уфимцу, чей отец скончался от панкреатита, который просил взыскать с Городской клинической больницы №21 компенсацию морального вреда в размере 1,5 млн руб., а с поликлиники №43 — еще 500 тыс. руб.

По мнению истца, к смерти его отца, скончавшегося в подъезде дома, привела некачественно оказанная медпомощь. Панкреатит, как отмечено в иске, обладает выраженными симптомами, которые «безусловно могли и должны были быть диагностированы при его осмотре в больнице, а диабет, приведший к развитию осложнения, должно было быть подвергнуто адекватному лечению в поликлинике».

Представители ответчиков иск не признали. Прокурор района также просил оставить его без удовлетворения.

Отказывая в удовлетворении иска, суд учел результаты заключения эксперта Бюро судебно-медицинской экспертизы, который, несмотря на дефекты при оказании медицинской помощи, установил, что прямой причинно-следственной связи между ними и смертью уфимца нет. Стоимость экспертизы в размере 267 тыс. руб. суд взыскал с истца.

Венера Хисамова