Франция приценивается к призыву

Во Франции опубликован доклад государственного аналитического центра France Strategie, рассматривающий возможные пути возрождения национальной службы: военной или гражданской, обязательной или добровольной. Этот вопрос вновь встал на повестку дня из-за войны в Европе и растущей тревоги общества: согласно опросам, шесть из десяти французов считают вероятным скорое нападение России на страны Евросоюза. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Французский военный контингент в Кот д’Ивуаре

Фото: Schalk van Zuydam / AP Французский военный контингент в Кот д’Ивуаре

Фото: Schalk van Zuydam / AP

С момента отмены обязательной военной службы в 1997 году при президенте Жаке Шираке Франция полагалась исключительно на профессиональную армию. И нынешний президент Эмманюэль Макрон, входящий в первое поколение французов, не носивших форму, неоднократно подчеркивал, что возвращение к армии по призыву малореалистично — как из-за огромных затрат, так и по причине утраты необходимой инфраструктуры. Но все-таки предпринял попытку возродить объединяющую нацию идею всеобщей службы. В 2018 году он запустил Service national universel (SNU) — всеобщую национальную службу, которая должна была стать символом единства страны и гражданской ответственности молодого поколения.

Альтернативный вариант SNU задумывался как краткосрочная программа, сочетающая военную подготовку и участие в общественно полезных работах.

Однако ограниченный бюджет и недостаточная популярность проекта не позволили ему выполнить те задачи, на которые рассчитывал Макрон. По сути, универсальная служба SNU осталась символической инициативой, не затронувшей широких слоев молодежи и часто проводившейся просто «для галочки».

5 мая бывший министр транспорта и европейских дел Клеман Бон, ныне верховный комиссар по планированию при France Strategie, представил доклад с новыми сценариями развития службы в рамках амбициозной «национальной перестройки», задуманной президентом.

Первый сценарий предлагает расширить масштабы SNU, увеличив количество участников до 200 тыс. в год (против 40 тыс. сегодня) и сосредоточив внимание на гражданских миссиях: от экологии и здравоохранения до культуры и гражданской безопасности.

Стоимость этого сценария оценивается примерно в €600 млн в год.

Однако эксперты обращают внимание, что даже при пятикратном увеличении масштабов SNU эффект останется ограниченным: программа по-прежнему будет добровольной и, следовательно, не обеспечит всеобщего охвата, который символически важен для формирования «республиканского братства», традиционно сопровождавшего обязательную военную службу. В казармах встречались вместе представители всех классов, религий, потомственные французы и вчерашние иммигранты.

Более радикальный вариант, также упомянутый в докладе France Strategie,— возвращение обязательной воинской повинности.

При шестимесячной службе для 300 тыс. мужчин в год расходы составят €7,2 млрд. Если же в число призывников будут включать и женщин, число вырастет вдвое, до 600 тыс. человек, а бюджет — до €14,5 млрд. Этот вариант сопряжен не только с финансовыми проблемами, но и с вопросами отсутствия инфраструктуры: за почти 30 лет без призыва Франция утратила систему, способную одновременно обучать и размещать сотни тысяч новобранцев. Возвращение к массовому призыву, возможно, выглядит символически привлекательно, но на практике может оказаться как финансово непосильным, так и малоэффективным инструментом.

Доклад также описывает возможные «гибридные» форматы, например обязательную гражданскую службу для всех (12 дней совместных занятий, затем 5 месяцев волонтерской работы), после которой часть участников (около 60 тыс.) сможет добровольно пройти трехмесячную военную подготовку. Такой сценарий потребует не более €5 млрд в год.

По сравнению с прошлыми десятилетиями европейского спокойствия в обществе наблюдается очевидный сдвиг: согласно опросу Destin Commun для издания Ouest-France, 61% французов поддерживают возвращение обязательной военной службы.

Эта поддержка во многом объясняется ощущением угрозы: 76% выражают тревогу по поводу возможного расширения конфликта в Европе, а 60% опрошенных ожидают скорого нападения России на другие европейские страны.

Эти цифры отражают не только обеспокоенность безопасностью, но и растущий запрос на коллективную идентичность в условиях глобальной нестабильности. Старая идея о том, что «армия научит», становится неожиданно привлекательной для сплочения нации. Однако французское руководство оказывается перед с трудом решаемой задачей: как совместить этот запрос с реалиями бюджета, структурных ограничений и потребностей современной французской армии, больше нуждающейся в новой технике, чем в новобранцах.