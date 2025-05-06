Франция приценивается к призыву
Обязательная военная служба обойдется бюджету в €15 млрд
Во Франции опубликован доклад государственного аналитического центра France Strategie, рассматривающий возможные пути возрождения национальной службы: военной или гражданской, обязательной или добровольной. Этот вопрос вновь встал на повестку дня из-за войны в Европе и растущей тревоги общества: согласно опросам, шесть из десяти французов считают вероятным скорое нападение России на страны Евросоюза. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.
Французский военный контингент в Кот д’Ивуаре
Фото: Schalk van Zuydam / AP
С момента отмены обязательной военной службы в 1997 году при президенте Жаке Шираке Франция полагалась исключительно на профессиональную армию. И нынешний президент Эмманюэль Макрон, входящий в первое поколение французов, не носивших форму, неоднократно подчеркивал, что возвращение к армии по призыву малореалистично — как из-за огромных затрат, так и по причине утраты необходимой инфраструктуры. Но все-таки предпринял попытку возродить объединяющую нацию идею всеобщей службы. В 2018 году он запустил Service national universel (SNU) — всеобщую национальную службу, которая должна была стать символом единства страны и гражданской ответственности молодого поколения.
Альтернативный вариант SNU задумывался как краткосрочная программа, сочетающая военную подготовку и участие в общественно полезных работах.
Однако ограниченный бюджет и недостаточная популярность проекта не позволили ему выполнить те задачи, на которые рассчитывал Макрон. По сути, универсальная служба SNU осталась символической инициативой, не затронувшей широких слоев молодежи и часто проводившейся просто «для галочки».
5 мая бывший министр транспорта и европейских дел Клеман Бон, ныне верховный комиссар по планированию при France Strategie, представил доклад с новыми сценариями развития службы в рамках амбициозной «национальной перестройки», задуманной президентом.
Первый сценарий предлагает расширить масштабы SNU, увеличив количество участников до 200 тыс. в год (против 40 тыс. сегодня) и сосредоточив внимание на гражданских миссиях: от экологии и здравоохранения до культуры и гражданской безопасности.
Стоимость этого сценария оценивается примерно в €600 млн в год.
Однако эксперты обращают внимание, что даже при пятикратном увеличении масштабов SNU эффект останется ограниченным: программа по-прежнему будет добровольной и, следовательно, не обеспечит всеобщего охвата, который символически важен для формирования «республиканского братства», традиционно сопровождавшего обязательную военную службу. В казармах встречались вместе представители всех классов, религий, потомственные французы и вчерашние иммигранты.
Более радикальный вариант, также упомянутый в докладе France Strategie,— возвращение обязательной воинской повинности.
При шестимесячной службе для 300 тыс. мужчин в год расходы составят €7,2 млрд. Если же в число призывников будут включать и женщин, число вырастет вдвое, до 600 тыс. человек, а бюджет — до €14,5 млрд. Этот вариант сопряжен не только с финансовыми проблемами, но и с вопросами отсутствия инфраструктуры: за почти 30 лет без призыва Франция утратила систему, способную одновременно обучать и размещать сотни тысяч новобранцев. Возвращение к массовому призыву, возможно, выглядит символически привлекательно, но на практике может оказаться как финансово непосильным, так и малоэффективным инструментом.
Доклад также описывает возможные «гибридные» форматы, например обязательную гражданскую службу для всех (12 дней совместных занятий, затем 5 месяцев волонтерской работы), после которой часть участников (около 60 тыс.) сможет добровольно пройти трехмесячную военную подготовку. Такой сценарий потребует не более €5 млрд в год.
По сравнению с прошлыми десятилетиями европейского спокойствия в обществе наблюдается очевидный сдвиг: согласно опросу Destin Commun для издания Ouest-France, 61% французов поддерживают возвращение обязательной военной службы.
Эта поддержка во многом объясняется ощущением угрозы: 76% выражают тревогу по поводу возможного расширения конфликта в Европе, а 60% опрошенных ожидают скорого нападения России на другие европейские страны.
Эти цифры отражают не только обеспокоенность безопасностью, но и растущий запрос на коллективную идентичность в условиях глобальной нестабильности. Старая идея о том, что «армия научит», становится неожиданно привлекательной для сплочения нации. Однако французское руководство оказывается перед с трудом решаемой задачей: как совместить этот запрос с реалиями бюджета, структурных ограничений и потребностей современной французской армии, больше нуждающейся в новой технике, чем в новобранцах.