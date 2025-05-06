В мэрии Перми назначили и.о. руководителей департамента ЖКХ

С 6 мая на должность и.о. начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми назначена Алла Копылова, исполнять обязанности первого заместителя начальника департамента будет Оксана Кислякова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее госпожа Копылова занимала должность замначальника этого департамента — начальника управления благоустройства территории многоквартирных домов. Госпожа Кислякова руководила управлением развития коммунальной инфраструктуры этого департамента.

Кадровые перестановки произошли после смены коммунального куратора в мэрии: вместо замглавы Игоря Субботина новым ответственным вице-мэром по ЖКХ был назначен Артем Балахнин, в недавнем прошлом министр жилищно-коммунального хозяйства Пермского края. В конце апреля свои посты покинули тогдашний руководитель департамента ЖКХ Вадим Казанцев и его первый заместитель Олег Белоусов. Позже стало известно, что господин Белоусов возглавил Кондратовское территориальное управление администрации Пермского муниципального округа.

О новом месте работы господина Казанцева пока не известно.