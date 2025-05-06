Количество кофеен в Краснодаре превысило 800

Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», в Краснодаре на апрель 2025 года функционируют 802 кофейни, что делает его лидером среди городов юга России по числу заведений, специализирующихся на напитках из кофейных зерен. Вторую позицию занимает Сочи, где насчитывается 517 кофеен. На третьем месте — Новороссийск, в котором работает 98 заведений подобного формата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Для сравнения, в Ростове-на-Дону зарегистрированы 443 кофейни, в Ставрополе — 182. В Москве, по данным картографического сервиса, действует около 5 тыс. кофеен.

В декабре 2024 года Краснодар был признан кофейной столицей страны. Поводом для такого статуса стала высокая плотность кофеен: в среднем на 10 тыс. жителей города приходится семь заведений, что позволило ему опередить как Ростов-на-Дону, так и столицу.

Вячеслав Рыжков