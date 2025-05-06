Угледобывающие компании Дона с начала года на треть увеличили объем инвестиций

В первом квартале 2025 года угледобывающие предприятия Ростовской области направили на модернизацию и расширение производства более 900 млн руб., что больше прошлогоднего показателя на 34%. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на данные донского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В основном компании направляют средства на покупку нового горно-шахтного оборудования, разработку проектной документации, а также улучшение условий труда и техники безопасности на предприятиях. По информации кабмина региона, всего в 2025 году угледобывающие предприятия региона планируют инвестировать в основной капитал более 3 млрд руб.

Как сказано в сообщении, угледобывающие предприятия Ростовской области в первые три месяца текущего года добыли 1,21 млн тонн угля (на 1,7% больше аналогичного периода 2024 года). Общие запасы разведанных угольных ресурсов в регионе оцениваются примерно в 6,5 млрд т. В настоящий момент добыча угля осуществляется на четырех шахтах. В 2025 году планируется удержать объемы добычи на уровне предыдущего года.

Валентина Любашенко