КЧР вошла в топ регионов по приросту гостиничного фонда

Карачаево-Черкесия вошла в число регионов-лидеров России по приросту номерного фонда в I квартале 2025 года. За этот период в республике начали работу два новых отеля в Архызе с общим количеством 425 номеров, сообщает РБК Кавказ со ссылкой на консалтинговую компанию NF Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Первое место по увеличению гостиничного фонда занял Краснодарский край, где за аналогичный период распахнули двери три новых объекта размещения на 363 номера.

Всего в России за I квартал текущего года открылось около 2 тысяч качественных номеров, что соответствует показателям предыдущего года. К качественному предложению относятся современные гостиницы и апарт-отели категорий 3-5 звезд. Большинство новых объектов (64%) имеют категорию 4 звезды, 21% приходится на трехзвездочные отели, а доля пятизвездочных составляет 15%.

За 2024 год в стране появилось более 80 гостиниц и апарт-отелей с общим фондом 9 тыс. номеров, что увеличило качественное предложение на 6%. На апрель 2025 года в России функционирует 152 тыс. качественных номеров, что составляет 13% от общего номерного фонда страны (1 152 тыс. номеров по статистике ЕМИСС). Большая часть (52%) относится к категории 4 звезды, на трех- и пятизвездочные гостиницы приходится 25% и 23% соответственно.

Николай Аксенов